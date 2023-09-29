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Суд арестовал все имущество Шуфрича

29 сентября 2023 11:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Суд арестовал все имущество Шуфрича
Нестор Шуфрич на заседании Печерского суда 15 сентября 2023 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Печерский суд Киева арестовал все имущество народного депутата Нестора Шуфрича. Речь также о том, что вывезли во время обысков по месту жительства политика.

Об этом сообщает издание Страна со ссылкой на комментарий адвоката Нестора Шуфрича.

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Суд арестовал имущество Шуфрича

"Под арест также попало имущество, вывезенное из дома во время обыска. Но стоит отметить, что не все то, что забрали во время следственных действий в доме Шуфрича, принадлежало ему", — сказал адвокат.

Дело Шуфрича

Напомним, СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Он тесно сотрудничал с русской агентурной сетью.

Напомним, 15 сентября Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест до 13 ноября. При этом сумма залога не была озвучена.

До этого у него дома прошли обыски, во время которых у него был обнаружен "материал" , отражающий план "автономии" для Донецкой и Луганской областей. Шуфрича обвиняют в государственной измене.

Позже в здании депутата СБУ провели повторный обыск.

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