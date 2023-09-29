Суд арестовал все имущество Шуфрича
Печерский суд Киева арестовал все имущество народного депутата Нестора Шуфрича. Речь также о том, что вывезли во время обысков по месту жительства политика.
Об этом сообщает издание Страна со ссылкой на комментарий адвоката Нестора Шуфрича.
Суд арестовал имущество Шуфрича
"Под арест также попало имущество, вывезенное из дома во время обыска. Но стоит отметить, что не все то, что забрали во время следственных действий в доме Шуфрича, принадлежало ему", — сказал адвокат.
Дело Шуфрича
Напомним, СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Он тесно сотрудничал с русской агентурной сетью.
Напомним, 15 сентября Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест до 13 ноября. При этом сумма залога не была озвучена.
До этого у него дома прошли обыски, во время которых у него был обнаружен "материал" , отражающий план "автономии" для Донецкой и Луганской областей. Шуфрича обвиняют в государственной измене.
Позже в здании депутата СБУ провели повторный обыск.