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Суд отказался брать Коболева под арест, но наложил на него дополнительное обязательство

14 марта 2023 20:29
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Андрей Коболев
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Высший антикоррупционный суд обязал экс-председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении премии, носить электронный браслет и оставил залог в 229 млн грн. В то же время суд не поддержал ходатайство прокуратуры о взятии Коболева под арест.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

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Решение суда

Следователь судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство НАБУ и САП об изменении меры пресечения экс-главе Нафтогаза.

К залогу в 229 млн грн и ранее назначенным обязанностям добавили новую обязанность — носить электронный браслет.

Изменить меру пресечения просили после того, как Коболев внес часть ранее назначенного залога — 107 млн из 229 млн грн.

Также в соответствии с мерой пресечения в силе остались другие обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться из г. Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала изменить меру пресечения экс-главу "Нафтогаза" Андрею Коболеву по делу о премиях на содержание под стражей с альтернативным правом внесения залога в 365 млн грн.

Прокурор САП обратился в суд с ходатайством НАБУ о применении к Коболеву более строгой меры пресечения, поскольку за него не внесли залог в полном размере по предварительному решению суда.

В чем обвиняют Коболева

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву. Его подозревают в завладении в 2018 году более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против "Газпрома".

Следствие установило, что глава компании в 2014-2021 годах в мае 2018 года вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент 10 млн долл. США) за экстраординарные достижения. Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах.

Эта сумма существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн грн). К тому же за те же достижения экс-главе компании выплатили премию и в 2017 году в размере 12,49 млн грн.

Всего в течение 2018 года подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).

Во время расследования антикоррупционные органы столкнулись с препятствиями со стороны бывшего руководства госкомпании, которое направило документы о выплате премий председателю правления госкомпании к иностранным юридическим советникам, которые отказывались по запросу Национального бюро о международной правовой помощи их выдать.

Однако, после получения информации о возврате в 2022 году этих документов в распоряжение компании, детективы НАБУ их изъяли, что помогло дать надлежащую правовую оценку действиям бывшего руководителя компании.

Реакция Коболева

"Краткий комментарий относительно новостей о подозрении. Понимая, что происходит его подготовка, когда находился за границей, сразу вернулся в Украину, чтобы не давать повод для обвинений, что я куда-то бежал или прячусь. Этого точно делать не собираюсь, а собираюсь доказывать свою правоту", — написал Коболев в Facebook.

 

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