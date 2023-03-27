Суд відхилив позови Черновецького проти "Дзеркала тижня": чого вимагав ексмер Києва

Колишній міський голова Києва Леонід Черновецький

Київський апеляційний суд відхилив два апеляційні позови Леоніда Черновецького проти видання "Дзеркало тижня". Рішення судів першої інстанції були залишені без змін.

Про це повідомило видання на своєму сайті.

Суди не підтримали Черновецького

Колишній міський голова української столиці Леонід Черновецький програв апеляцію у двох справах проти видання "Дзеркало тижня".

Раніше ексмер Києва програв ці справи у судах першої інстанції — Печерському і Святошинському.

Про що йшлося у позовах

В обох справах Леонід Черновецький намагався засудити ЗМІ за цитати із публікацій.

Зокрема, йшлося про "украдені Черновецьким активи" та "хранительку "сіток" Черновецького".

Колишній мер Києва вимагав по 1 мільйону гривень моральної компенсації у кожному позові.

Рішення суду

У своїх рішеннях суд послався на 34-у статтю Конституції України та ч. 1 статті 10 Конвенції про захист прав людини.

"Фактичні твердження та оціночні судження є різними поняттями, а розмежовування цих термінів лежить в основі захисту права на честь та гідність, як особистих немайнових прав", — йдеться у рішенні суду.

Крім того, зазначили судді, межа допустимої критики щодо політичного діяча чи іншої публічної особи є значно ширшою, ніж окремої пересічної особи.

Нагадаємо, 20 червня минулого року прокурори повідомили про підозру колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому за заклики щодо змін меж території та державного кордону України.

Фото: Facebook Черновецького