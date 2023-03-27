Суд отклонил иски Черновецкого против "Зеркала недели": чего требовал экс-мер Киева
Киевский апелляционный суд отклонил два апелляционных иска Леонида Черновецкого против издания "Зеркало недели". Решения судов первой инстанции были оставлены без изменений.
Об этом сообщило издание на своем сайте.
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Суды не поддержали Черновецкого
Бывший городской голова украинской столицы Леонид Черновецкий проиграл апелляцию по двум делам против издания "Зеркало недели".
Ранее эксмер Киева проиграл эти дела в судах первой инстанции — Печерском и Святошинском.
О чем говорилось в исках
В обоих делах Леонид Черновецкий пытался осудить СМИ за цитаты из публикаций.
В частности, речь шла об "украденных Черновецким активах" и "хранительнице "сеток" Черновецкого".
Бывший мэр Киева потребовал по 1 миллиону гривен моральной компенсации в каждом иске.
Решение суда
В своих решениях суд сослался на 34 статью Конституции Украины и ч. 1 статьи 10 Конвенции о защите прав человека.
"Фактические утверждения и оценочные суждения являются разными понятиями, а разграничение этих терминов лежит в основе защиты права на честь и достоинство как личных неимущественных прав", — говорится в решении суда.
Кроме того, отметили судьи, предел допустимой критики в отношении политического деятеля или иного публичного лица значительно шире, чем отдельного рядового.
Напомним, 20 июня прошлого года прокуроры сообщили о подозрении бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому за призывы к изменениям границ территории и государственной границы Украины.
Фото: Facebook Черновецкого