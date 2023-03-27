Суд отклонил иски Черновецкого против "Зеркала недели": чего требовал экс-мер Киева

Бывший городской голова Киева Леонид Черновецкий

Киевский апелляционный суд отклонил два апелляционных иска Леонида Черновецкого против издания "Зеркало недели". Решения судов первой инстанции были оставлены без изменений.

Об этом сообщило издание на своем сайте.

Суды не поддержали Черновецкого

Бывший городской голова украинской столицы Леонид Черновецкий проиграл апелляцию по двум делам против издания "Зеркало недели".

Ранее эксмер Киева проиграл эти дела в судах первой инстанции — Печерском и Святошинском.

О чем говорилось в исках

В обоих делах Леонид Черновецкий пытался осудить СМИ за цитаты из публикаций.

В частности, речь шла об "украденных Черновецким активах" и "хранительнице "сеток" Черновецкого".

Бывший мэр Киева потребовал по 1 миллиону гривен моральной компенсации в каждом иске.

Решение суда

В своих решениях суд сослался на 34 статью Конституции Украины и ч. 1 статьи 10 Конвенции о защите прав человека.

"Фактические утверждения и оценочные суждения являются разными понятиями, а разграничение этих терминов лежит в основе защиты права на честь и достоинство как личных неимущественных прав", — говорится в решении суда.

Кроме того, отметили судьи, предел допустимой критики в отношении политического деятеля или иного публичного лица значительно шире, чем отдельного рядового.

Напомним, 20 июня прошлого года прокуроры сообщили о подозрении бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому за призывы к изменениям границ территории и государственной границы Украины.

Фото: Facebook Черновецкого