Суд выдал ордер на арест путина: когда это арестуют

Суд в Гааге выдал ордер на арест путина: когда и где его смогут арестовать
Ордеры Палаты досудебного производства II Международного уголовного суда на арест президента россии владимира путина в связи с ситуацией в Украине — сенсационная новость. Это, в частности, означает, что у судей этого Суда есть разумные основания (reasonable grounds) считать, что путин виновен в совершении международных преступлений, подпадающих под юрисдикцию МКС.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Александр Мережко, глава Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
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"Сенсационная новость о выдаче Международным уголовным судом (МКС) ордера на арест путина. Это, в частности, означает, что у судей этого Суда есть разумные основания (reasonable grounds) считать, что путин виновен в совершении международных преступлений, подпадающих под юрисдикцию МКС. С политической точки зрения путин окончательно становится слишком токсичным для мировых лидеров и глав цивилизованных государств. По сути, его можно официально называть "военный преступник путин", — сказал Мережко.
По его словам, государства-стороны Римского Устава должны арестовать путина, если он появится на их территории. А стран, ратифицировавших Римский устав, — 124, подписавших — 139.
"Подписавших, но еще не ратифицировавших — 139 стран, но и они должны уважать ордер на арест. Возможно, этот ордер подтолкнет окружение диктатора к его устранению, поскольку он стал для него крайне токсичным", — подытожил Мережко.
Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда 17 марта издала ордера на арест президента россии владимира путина в связи с ситуацией в Украине.
В сообщении ведомства отмечается, что "за пределами россии путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем подавать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим является преступным и его руководством и приспешники будут привлечены к ответственности".
Украина подписала Римский устав Международного уголовного суда 20 января 2000 года, однако еще не ратифицировала его.