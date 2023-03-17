Суд выдал ордер на арест путина: когда это арестуют

Палата досудебного производства II Международного уголовного суда 17 марта выдала ордера на арест путина

Ордеры Палаты досудебного производства II Международного уголовного суда на арест президента россии владимира путина в связи с ситуацией в Украине — сенсационная новость. Это, в частности, означает, что у судей этого Суда есть разумные основания (reasonable grounds) считать, что путин виновен в совершении международных преступлений, подпадающих под юрисдикцию МКС.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Александр Мережко, глава Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

"Сенсационная новость о выдаче Международным уголовным судом (МКС) ордера на арест путина. Это, в частности, означает, что у судей этого Суда есть разумные основания (reasonable grounds) считать, что путин виновен в совершении международных преступлений, подпадающих под юрисдикцию МКС. С политической точки зрения путин окончательно становится слишком токсичным для мировых лидеров и глав цивилизованных государств. По сути, его можно официально называть "военный преступник путин", — сказал Мережко.

Александр Мережко. Фото: Facebook

По его словам, государства-стороны Римского Устава должны арестовать путина, если он появится на их территории. А стран, ратифицировавших Римский устав, — 124, подписавших — 139.

"Подписавших, но еще не ратифицировавших — 139 стран, но и они должны уважать ордер на арест. Возможно, этот ордер подтолкнет окружение диктатора к его устранению, поскольку он стал для него крайне токсичным", — подытожил Мережко.

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда 17 марта издала ордера на арест президента россии владимира путина в связи с ситуацией в Украине.

В сообщении ведомства отмечается, что "за пределами россии путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем подавать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим является преступным и его руководством и приспешники будут привлечены к ответственности".

Украина подписала Римский устав Международного уголовного суда 20 января 2000 года, однако еще не ратифицировала его.