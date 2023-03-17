Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Суд в Гааге выдал ордер на арест путина: когда и где его смогут арестовать arrow

Суд в Гааге выдал ордер на арест путина: когда и где его смогут арестовать

17 марта 2023 18:16
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Суд выдал ордер на арест путина: когда это арестуют
Палата досудебного производства II Международного уголовного суда 17 марта выдала ордера на арест путина
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Ордеры Палаты досудебного производства II Международного уголовного суда на арест президента россии владимира путина в связи с ситуацией в Украине — сенсационная новость. Это, в частности, означает, что у судей этого Суда есть разумные основания (reasonable grounds) считать, что путин виновен в совершении международных преступлений, подпадающих под юрисдикцию МКС.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Александр Мережко, глава Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Читайте также:

"Сенсационная новость о выдаче Международным уголовным судом (МКС) ордера на арест путина. Это, в частности, означает, что у судей этого Суда есть разумные основания (reasonable grounds) считать, что путин виновен в совершении международных преступлений, подпадающих под юрисдикцию МКС. С политической точки зрения путин окончательно становится слишком токсичным для мировых лидеров и глав цивилизованных государств. По сути, его можно официально называть "военный преступник путин", — сказал Мережко.

Олександр Мережко
Александр Мережко. Фото: Facebook

По его словам, государства-стороны Римского Устава должны арестовать путина, если он появится на их территории. А стран, ратифицировавших Римский устав, — 124, подписавших — 139.

"Подписавших, но еще не ратифицировавших — 139 стран, но и они должны уважать ордер на арест. Возможно, этот ордер подтолкнет окружение диктатора к его устранению, поскольку он стал для него крайне токсичным", — подытожил Мережко.

арест путина

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда 17 марта издала ордера на арест президента россии владимира путина в связи с ситуацией в Украине.

В сообщении ведомства отмечается, что "за пределами россии путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем подавать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим является преступным и его руководством и приспешники будут привлечены к ответственности".

Украина подписала Римский устав Международного уголовного суда 20 января 2000 года, однако еще не ратифицировала его.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

18:27 Во время операции в Киевской области медик оставила салфетку в теле ребенка: детали

18:15 Открытки со "стандартами русской красоты": компания Yves Rocher прокомментировала свою причастность

18:09 В кремле отреагировали на ордер на арест путина

Новина з фото

18:02 СБУ и БЭБ разоблачили 16 облгазов на хищении голубого топлива

18:00 На Одесчине мужчина приобрел авто, которое находится в розыске "Интерпол"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

17:57 Украина построит малые модульные реакторы вместо энергоблоков ТЭС, — Галущенко

17:44 США расследуют, как искусственный интеллект в TikTok мог шпионить за журналистами

17:40 Незаконное пересечение границы: пограничники Одесчины задержали четырех "путешественников"

17:30В Международном уголовном суде выдали ордер на арест путина

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з відео

16:23 Перед Крымским мостом образовались километровые пробки: оккупанты проверяют автомобили

Новина з відео

15:23 Шокирующие кадры: на депутата городского совета набросились в волонтерском центре Одессы

Новина з відео

13:00 Украина успешно освободила своих сограждан из зоны конфликта в Сирии, — разведка

Новина з відео

12:11 Победительница шоу "От пацанки до панянки" обозвала украинцев из-за государственного языка: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:44 В Укрзализныце рассказали, кто из иностранных политиков на этой неделе ездил в Киев поездом

Новина з відео

10:38 Группа Quest Pistols перезаписала свой хит на украинском и превратилась в 3D героев в видео

Новина з відео

08:54 В Ливии нашли пропавший накануне уран: детали

Новина з відео

08:54 На Донбассе украинские пехотинцы уничтожили российский танк из "Джавелина": впечатляющие кадры

Новина з відео

08:36 Схватки с полицией и горящие автомобили: во Франции продолжаются массовые протесты

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Новина з фото

20:10 Нижнее белье и камни из почек: самые странные лоты от знаменитостей на аукционах

19:23Трейдеры сломали рынок горючего: что будет с ценами на бензин и газ

Эксклюзив

19:00Гражданское партнерство: станет ли Украина ближе к признанию прав ЛГБТ-сообщества

Эксклюзив

18:15Цены на продовольствие: Гетманцев дал прогноз на весну

Актуальное по теме

None 17 Март 18:26

Во время операции в Киевской области медик оставила салфетку в теле ребенка: детали

None 17 Март 18:16

Открытки со "стандартами русской красоты": компания Yves Rocher прокомментировала свою причастность

None 17 Март 18:32

В кремле отреагировали на ордер на арест путина

None 17 Март 18:06

СБУ и БЭБ разоблачили 16 облгазов на хищении голубого топлива

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB