Страйк польських перевізників — в українському уряді виступили із заявою

Кордон України та Польщі. Фото: Новини.LIVE

Перевізники Польщі заблокували три пункти пропуску "Корчова — Краківець", "Гребенне — Рава-Руська", "Дорогуськ — Ягодин" на українському кордоні. Такі дії шкодять інтересам обох держав та створюють ризики для того, аби працювала ініціатива "Шляхи солідарності".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Як вирішується ситуація

"Перебуваємо у постійній комунікації з нашим Посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією та українськими перевізниками й прикордонними службами, щоб вирішити ситуацію", — зазначили у повідомленні.

Страйк польських перевізників. Фото: Новини.LIVE

Наразі від польських перевізників досі не було передано вимоги жодному представнику від України.

Проте, за інформацією ЗМІ та соцмереж, вони вимагають:

скасування транспортного безвізу, а саме повернення до системи дозволів на вантажні перевезення,

окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх,

доступ до системи "Шлях".

Кордон України та Польщі. Фото: Новини.LIVE

Розблокування пунктів пропуску

"За наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів ми відкриті до конструктивного діалогу. Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані", — наголосили у міністерстві.

Також у пресслужбі міністерства запевнили, що українська команда 24/7 працює над тим, аби знайти рішення, аби якнайшвидше розблокувати пункти пропуску.

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

Нагадаємо, у понеділок, 6 листопада, польські перевізники заблокували рухи вантажного транспорту. Митна служба України заявила, що блокада польсько-українського кордону на прикордонному пункті "Ягодин-Дорохуськ" триватиме до 3 грудня.