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Страйк польських перевізників — в українському уряді виступили із заявою

7 листопада 2023 10:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Страйк польських перевізників — в українському уряді виступили із заявою
Кордон України та Польщі. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Перевізники Польщі заблокували три пункти пропуску "Корчова — Краківець", "Гребенне — Рава-Руська", "Дорогуськ — Ягодин" на українському кордоні. Такі дії шкодять інтересам обох держав та створюють ризики для того, аби працювала ініціатива "Шляхи солідарності".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Як вирішується ситуація

"Перебуваємо у постійній комунікації з нашим Посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією та українськими перевізниками й прикордонними службами, щоб вирішити ситуацію", — зазначили у повідомленні.

реакція України на страйк польських перевізників
Страйк польських перевізників. Фото: Новини.LIVE

Наразі від польських перевізників досі не було передано вимоги жодному представнику від України.

Проте, за інформацією ЗМІ та соцмереж, вони вимагають:

  • скасування транспортного безвізу, а саме повернення до системи дозволів на вантажні перевезення,
  • окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх,
  • доступ до системи "Шлях".
реакція України на страйк польських перевізників
Кордон України та Польщі. Фото: Новини.LIVE

Розблокування пунктів пропуску

"За наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів ми відкриті до конструктивного діалогу. Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані", — наголосили у міністерстві.

Також у пресслужбі міністерства запевнили, що українська команда 24/7 працює над тим, аби знайти рішення, аби якнайшвидше розблокувати пункти пропуску.

реакція України на страйк польських перевізників
Скриншот допису з фейсбук-сторінки Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

Нагадаємо, у понеділок, 6 листопада, польські перевізники заблокували рухи вантажного транспорту. Митна служба України заявила, що блокада польсько-українського кордону на прикордонному пункті "Ягодин-Дорохуськ" триватиме до 3 грудня.

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