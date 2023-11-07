Страйк польських перевізників — в українському уряді виступили із заявою
Перевізники Польщі заблокували три пункти пропуску "Корчова — Краківець", "Гребенне — Рава-Руська", "Дорогуськ — Ягодин" на українському кордоні. Такі дії шкодять інтересам обох держав та створюють ризики для того, аби працювала ініціатива "Шляхи солідарності".
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Як вирішується ситуація
"Перебуваємо у постійній комунікації з нашим Посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією та українськими перевізниками й прикордонними службами, щоб вирішити ситуацію", — зазначили у повідомленні.
Наразі від польських перевізників досі не було передано вимоги жодному представнику від України.
Проте, за інформацією ЗМІ та соцмереж, вони вимагають:
- скасування транспортного безвізу, а саме повернення до системи дозволів на вантажні перевезення,
- окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх,
- доступ до системи "Шлях".
Розблокування пунктів пропуску
"За наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів ми відкриті до конструктивного діалогу. Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані", — наголосили у міністерстві.
Також у пресслужбі міністерства запевнили, що українська команда 24/7 працює над тим, аби знайти рішення, аби якнайшвидше розблокувати пункти пропуску.
Нагадаємо, у понеділок, 6 листопада, польські перевізники заблокували рухи вантажного транспорту. Митна служба України заявила, що блокада польсько-українського кордону на прикордонному пункті "Ягодин-Дорохуськ" триватиме до 3 грудня.
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