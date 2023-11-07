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Забастовка польских перевозчиков — в украинском правительстве выступили с заявлением

7 ноября 2023 10:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Забастовка польских перевозчиков — в украинском правительстве выступили с заявлением
Граница Украины и Польши. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Перевозчики Польши заблокировали три пункта пропуска "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская", "Дорогуск — Ягодин" на украинской границе. Такие действия вредят интересам обоих государств и создают риски для того, чтобы работала инициатива "Пути солидарности".

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Как решается ситуация

"Находимся в постоянной коммуникации с нашим Посольством в Польше, Министерством инфраструктуры Польши, Еврокомиссией и украинскими перевозчиками и пограничными службами, чтобы решить ситуацию", — отметили в сообщении.

реакция Украины на забастовку польских перевозчиков
Забастовка польских перевозчиков. Фото: Новини.LIVE

От польских перевозчиков до сих пор не было передано требования ни одному представителю от Украины.

Однако, по информации СМИ и соцсетей, они требуют:

  • отмену транспортного безвиза, а именно возврат к системе разрешений на грузовые перевозки,
  • отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и пустыми,
  • доступ к системе "Путь".
реакция Украины на забастовку польских перевозчиков
Граница Украины и Польши. Фото: Новини.LIVE

Разблокировка пунктов пропуска

"При наличии официальной и аргументированной позиции со стороны польских партнеров мы открыты к конструктивному диалогу. Для нас важно, чтобы интересы перевозчиков обеих стран были учтены", — подчеркнули в министерстве.

Также в пресс-службе министерства заверили, что украинская команда 24/7 работает над тем, чтобы найти решение, чтобы как можно быстрее разблокировать пункты пропуска.

реакция Украины на забастовку польских перевозчиков
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Напомним, в понедельник, 6 ноября, польские перевозчики заблокировали движения грузового транспорта. Таможенная служба Украины заявила, что блокада польско-украинской границы на пограничном пункте "Ягодин-Дорохуск" продлится до 3 декабря.

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