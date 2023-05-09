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Столтенберг заявив про підтримку в НАТО членства України, але вказав на нюанс

9 травня 2023 23:08
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Столтенберг заявив про підтримку в НАТО членства України, але вказав на нюанс
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Heiko Becker
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Усі країни-члени Альянсу погоджуються зі вступом України до НАТО. Проте, коли це відбудеться — невідомо.

Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтервʼю The Washington Post.

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За словами Столтенберга, усі країни-члени НАТО погоджуються, що Україна має право обирати власний шлях, і це "вирішувати не Москві, а Києву".

Генсек НАТО розповів, що зараз організація допомагає Збройним силам України стати сумісними із силами НАТО, реформувати й модернізувати інститути оборони та безпеки тощо.

"Актуальним завданням зараз є забезпечення перемоги України як суверенної, незалежної держави, тому що якщо Україна не переможе, то питання вступу до Альянсу взагалі не обговорюватиметься", — зазначив Столтенберг. 

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна може і повинна стати 33 членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція. 

Окрім того, глава держави сказав, що на саміті НАТО у Вільнюсі Київ сподівається отримати від союзників сигнал про осяжну перспективу вступу до Альянсу.

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