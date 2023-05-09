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Столтенберг заявил о поддержке в НАТО членства Украины, но указал на нюанс

9 мая 2023 23:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Столтенберг заявил о поддержке в НАТО членства Украины, но указал на нюанс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Heiko Becker
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Все страны-члены НАТО согласны с вступлением Украины в НАТО. Однако когда это произойдет — неизвестно.

Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью The Washington Post.

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По словам Столтенберга, все страны-члены НАТО соглашаются, что Украина имеет право выбирать свой путь, и это "решать не Москве, а Киеву".

Генсек НАТО скала, что сейчас организация помогает Вооруженным силам Украины стать совместимыми с силами НАТО, реформировать и модернизировать институты обороны и безопасности.

"Актуальной задачей сейчас является обеспечение победы Украины как суверенного, независимого государства, потому что если Украина не победит, то вопрос вступления в Альянс вообще не будет обсуждаться", — отметил Столтенберг.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина может и должна стать 33-м членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

Кроме того, глава государства сказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе Киев надеется получить от союзников сигнал об обозримой перспективе вступления в Альянс.

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