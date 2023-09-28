Столтенберг прибыл в Киев, — СМИ
Сегодня, 28 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев. Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает "Суспільне".
Столтенберг в Киеве
"Генсек НАТО Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев и встретился с президентом Зеленским", — говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Великобритании и Северной Ирландии по вопросам обороны Грантом Шаппсом. Политик с визитом находится на Украине.
Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полномасштабная война России против Украины будет длиться долго. По его словам, к этому нужно готовиться.
Добавим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет поддерживать Украину в войне столько, сколько это потребуется. Только украинцы могут определить подходящее время для переговоров.