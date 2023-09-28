Столтенберг прибыл в Киев, — СМИ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: соцсети

Сегодня, 28 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев. Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"Генсек НАТО Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев и встретился с президентом Зеленским", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Великобритании и Северной Ирландии по вопросам обороны Грантом Шаппсом. Политик с визитом находится на Украине.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полномасштабная война России против Украины будет длиться долго. По его словам, к этому нужно готовиться.

Добавим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет поддерживать Украину в войне столько, сколько это потребуется. Только украинцы могут определить подходящее время для переговоров.