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Столтенберг: наразі немає доказів, що Китай надавав зброю Росії

19 квітня 2023 03:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Столтенберг: наразі немає доказів, що Китай надавав зброю Росії
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі немає доказів того, що Китай надає летальну військову допомогу Росії.

Про це повідомляє CNN.

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"Ми дуже уважно стежимо, і поки що ми не бачили жодних доказів того, що Китай надає смертельну військову допомогу Росії", — сказав він.  

За його словами, позиція НАТО дуже чітка, й полягає в тому, що для китайського лідера Сі Цзіньпіна було б великою помилкою підтримувати незаконну війну російського диктатора Володимира Путіна.

Була інформація у ЗМІ, начебто, в документі американської розвідки, Центральна військова комісія Китаю "схвалила поступове надання" летальної зброї, яка мала б маскуватись під цивільні об’єкти. У звіті не вказувалося джерело інформації російської Служби зовнішньої розвідки. 

Відносини між Росією та Китаєм

Китай заявив про нейтралітет щодо війни в Україні та закликав до миру в конфлікті.

Але Китай також відмовилася засуджувати вторгнення Росії або публічно закликати Росію вивести свої війська. Лідери обох країн зустрілися у березні.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон прагне посадити Україну за стіл переговорів з Росією. Для цього він хоче звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може цьому посприяти.

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