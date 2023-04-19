Столтенберг: наразі немає доказів, що Китай надавав зброю Росії
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі немає доказів того, що Китай надає летальну військову допомогу Росії.
Про це повідомляє CNN.
"Ми дуже уважно стежимо, і поки що ми не бачили жодних доказів того, що Китай надає смертельну військову допомогу Росії", — сказав він.
За його словами, позиція НАТО дуже чітка, й полягає в тому, що для китайського лідера Сі Цзіньпіна було б великою помилкою підтримувати незаконну війну російського диктатора Володимира Путіна.
Була інформація у ЗМІ, начебто, в документі американської розвідки, Центральна військова комісія Китаю "схвалила поступове надання" летальної зброї, яка мала б маскуватись під цивільні об’єкти. У звіті не вказувалося джерело інформації російської Служби зовнішньої розвідки.
Відносини між Росією та Китаєм
Китай заявив про нейтралітет щодо війни в Україні та закликав до миру в конфлікті.
Але Китай також відмовилася засуджувати вторгнення Росії або публічно закликати Росію вивести свої війська. Лідери обох країн зустрілися у березні.
Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон прагне посадити Україну за стіл переговорів з Росією. Для цього він хоче звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може цьому посприяти.