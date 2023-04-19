Столтенберг: пока нет доказательств, что Китай предоставлял оружие России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока нет доказательств того, что Китай оказывает летальную военную помощь России.
Об этом сообщает CNN.
"Мы очень внимательно следим, и пока мы не видели никаких доказательств того, что Китай оказывает смертельную военную помощь России" , — сказал он.
По его словам, позиция НАТО очень четкая и заключается в том, что для китайского лидера Си Цзиньпина было бы большой ошибкой поддерживать незаконную войну российского диктатора Владимира Путина.
Была информация в СМИ, якобы в документе американской разведки Центральная военная комиссия Китая "одобрила постепенное предоставление" летального оружия, которое должно было маскироваться под гражданские объекты. В отчете не указывался источник информации русской Службы наружной разведки.
Отношения между Россией и Китаем
Китай заявил о нейтралитете войны в Украине и призвал к миру в конфликте.
Но Китай также отказалась осуждать вторжение России или публично призывать Россию вывести свои войска. Лидеры обеих стран встретились в марте.
Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон стремится усадить Украину за стол переговоров с Россией. Для этого он хочет обратиться в Китай с планом, который, по его мнению, потенциально может этому помочь.