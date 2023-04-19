Столтенберг: пока нет доказательств, что Китай предоставлял оружие России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока нет доказательств того, что Китай оказывает летальную военную помощь России.

Об этом сообщает CNN.

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"Мы очень внимательно следим, и пока мы не видели никаких доказательств того, что Китай оказывает смертельную военную помощь России" , — сказал он.

По его словам, позиция НАТО очень четкая и заключается в том, что для китайского лидера Си Цзиньпина было бы большой ошибкой поддерживать незаконную войну российского диктатора Владимира Путина.

Была информация в СМИ, якобы в документе американской разведки Центральная военная комиссия Китая "одобрила постепенное предоставление" летального оружия, которое должно было маскироваться под гражданские объекты. В отчете не указывался источник информации русской Службы наружной разведки.

Отношения между Россией и Китаем

Китай заявил о нейтралитете войны в Украине и призвал к миру в конфликте.

Но Китай также отказалась осуждать вторжение России или публично призывать Россию вывести свои войска. Лидеры обеих стран встретились в марте.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон стремится усадить Украину за стол переговоров с Россией. Для этого он хочет обратиться в Китай с планом, который, по его мнению, потенциально может этому помочь.