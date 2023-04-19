Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Столтенберг: пока нет доказательств, что Китай предоставлял оружие России arrow

Столтенберг: пока нет доказательств, что Китай предоставлял оружие России

19 апреля 2023 03:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Столтенберг: пока нет доказательств, что Китай предоставлял оружие России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока нет доказательств того, что Китай оказывает летальную военную помощь России.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

"Мы очень внимательно следим, и пока мы не видели никаких доказательств того, что Китай оказывает смертельную военную помощь России" , — сказал он.

По его словам, позиция НАТО очень четкая и заключается в том, что для китайского лидера Си Цзиньпина было бы большой ошибкой поддерживать незаконную войну российского диктатора Владимира Путина.

Была информация в СМИ, якобы в документе американской разведки Центральная военная комиссия Китая "одобрила постепенное предоставление" летального оружия, которое должно было маскироваться под гражданские объекты. В отчете не указывался источник информации русской Службы наружной разведки.

Отношения между Россией и Китаем

Китай заявил о нейтралитете войны в Украине и призвал к миру в конфликте.

Но Китай также отказалась осуждать вторжение России или публично призывать Россию вывести свои войска. Лидеры обеих стран встретились в марте.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон стремится усадить Украину за стол переговоров с Россией. Для этого он хочет обратиться в Китай с планом, который, по его мнению, потенциально может этому помочь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB