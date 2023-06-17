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Столтенберг может остаться главой НАТО еще на год, — Reuters

17 июня 2023 07:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Столтенберг может остаться главой НАТО еще на год, — Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Yves Herman
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ожидается, что Йенса Столтенберга попросят остаться в должности генерального секретаря НАТО еще на год. Президент США Джо Байден не хочет, чтобы он уходил в отставку.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимных представителей США.

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Подробности

Отмечается, что Йенс Столтенберг провел в этой должности девять лет и должен уйти в отставку в конце сентября. Тем не менее он имеет широкую поддержку среди альянса и продолжает быть эффективным лидером.

"Администрация Байдена обсуждает идею о том, чтобы Столтенберг остался в должности еще на год", — сказал американский чиновник.

Агентство отмечает, что шансы на то, что Столтенберга попросят продлить его полномочия в четвертый раз, выросли с приближением саммита в Вильнюсе, а союзники опасаются демонстрации разобщенности, поскольку НАТО продолжает отвечать на войну России в Украине.

"Кто бы ни занимал эту роль, он сталкивается с двойным вызовом: удерживать союзников вместе в поддержке Украины, одновременно защищаясь от любой эскалации, которая втянет НАТО непосредственно в войну с Россией", — пишет Reuters.

Напомним, несколько дней назад генсек НАТО прокомментировал успехи контрнаступления ВСУ. Столтенберг убежден, что наступление украинской армии на оккупированные РФ территории востока и юга нашего государства показывает первые успешные результаты. Он стал одним из первых западных лидеров, прокомментировавших успех ВСУ.

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