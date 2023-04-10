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Стефанчук рассказал, где нардепы планировали собраться на заседание в день начала большой войны

10 апреля 2023 14:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Стефанчук рассказал, где нардепы планировали собраться на заседание в день начала большой войны
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на одном из заседаний парламента во время войны / Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Верховная Рада планировала собраться в день начала полномасштабной войны в помещении под монументом "Родина-Мать". Но из-за одного болтливого нардепа это решение отменили.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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По словам спикера украинского парламента, 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабной войны, народные депутаты начали обсуждать в партийных чатах вопросы внеочередного заседания ВР, в частности, места его проведения.

Наконец, из соображений безопасности было договорено о проведении заседания не в привычном сессионном зале под куполом на Грушевского, а в помещении, расположенном под монументом "Родина-Мать".

Почему отменили выездное заседание

Но парламентарии собрались в здании Верховной Рады Украины.

Стефанчук объяснил, почему было отменено решение о выездном заседании парламента.

"Некоторые из наших коллег начали двигаться туда. Приехали лидеры фракций и групп. И один из крупных хайпожеров начал включаться на видео, что вот я иду туда, у нас заседание будет в Родине-Матери", — рассказал спикер, объяснив, что именно из-за этого человека заседание и провели на традиционном месте.

Напомним, 23 февраля 2023 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о запрете распространения информации о пленарном заседании во время военного положения.

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