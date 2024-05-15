Зеленский останется президентом Украины - Стефанчук объяснил почему

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский останется на своем посту после 20 мая, когда завершится его президентский срок. Согласно Конституции Украины, есть четко прописанные правила легитимности президента.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в комментарии "Укринформу".

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По словам главы парламента, это определено Конституцией Украины и Законом Украины "О правовом режиме военного положения", поэтому по этому поводу "не может быть юридических оснований".

"У кого нет такой уверенности, пусть подает в Конституционный суд. Основанием нашей уверенности является Конституция Украины, где четко прописано, что полномочия Президента завершаются в тот день, когда вступает в полномочия следующий Президент Украины. В то же время Закон Украины "О правовом режиме военного положения" говорит, что во время военного положения выборы проводиться не могут", — сказал Стефанчук.

Также он добавил, что Конституция Украины была создана в мирное время в отличие от военного, а следующие президентские выборы пройдут в течение 60-дневного периода после отмены военного положения.

"Я понимаю, что некоторые хотели бы, чтобы в Конституции Украины было все четко указано, но наш Основной закон писался, как Конституция мирного времени. И никто в далеком 1996 году, не мог представить то, что будет происходить сейчас. И это еще раз подтверждает то, что нам, возможно, нужно будет думать после завершения этой войны о том, как усовершенствовать те или иные положения Конституции, и внести изменения. Но не сейчас, потому что сейчас нам нужно выиграть войну", — резюмировал глава парламента.

Напомним, ранее председатель правления института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что команда Владимира Зеленского может пойти на следующие выборы, которые могут пройти в 2025 году по сценарию Леонида Кучмы.

В то же время, пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что планирует баллотироваться в президенты на следующих выборах, однако после украинской победы в войне.