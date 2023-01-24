Експерт назвав можливого ініціатора "яєчного скандалу" в Міноборони України

Партнерам України набридло дивитися на корупцію

Можливим ініціатором так званого "яєчного скандалу" в Міністерстві оборони України могли стати західні країни-партнери. Їм набридло спокійно слідкувати за корупційними схемам українських чиновників у тому числі з використанням грошей іноземних платників податків.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Йдеться про те, що наразі наші стратегічні партнери вельми зацікавилися схемами можливих фінансових зловживань на момент отримання Україною і розподілу іноземної військово-технічної допомоги", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

Тобто, пояснив він, на Заході всіх "трохи" втомило наявність "батальйону Монако" на тлі загального зубожіння українського населення і війни.

"Я так розумію, що нахабство полягало в тому, що дехто у владі вирішив, що можна красти безкарно", — зазначив Снєгирьов.

Для мене є великі перестороги, додав він, що ці всі процеси були ініційовані нашими західними партнерами. І останні події в Конгресі Сполучених Штатів, коли американські конгресмени чітко заявили, що буде жорсткий контроль над фінансовою допомогою для України і були каталізатором цих подій.

"Тобто, — наголосив Снєгирьов, — нам наочно дали зрозуміти, що без розслідування корупційної складової відповідного відсторонення певних осіб у тому числі регіонального рівня можуть виникнути проблемні запитання. Це — свого роду спроби Заходу навести лад у нашій геть корумповані системі".

Який скандал стався в оборонному відомстві України

За інформацією українських ЗМІ, у Міністерстві оборони закуповують продукти для української армії дорожче до трьох разів. Зокрема, яйця коштують 17 грн.

Своєю чергою в Міноборони України заявили, що відомості про зміст закупівель послуг харчування для військовослужбовців, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

Водночас очільник оборонного відомства Олексій Резніков відреагував на скандал та навів шість причин, якими пояснив, "несправедливі" ціни.

Фото: УНІАН

