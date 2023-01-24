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Стало известно, кто возможный инициатор "яичного скандала" в Минобороны Украины

24 января 2023 17:46
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Эксперт назвал возможного инициатора "яичного скандала" в Минобороны Украины
Партнерам Украины надоело смотреть на коррупцию
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Возможным инициатором так называемого "яичного скандала" в Министерстве обороны Украины могли стать западные страны-партнеры. Им надоело спокойно следить за коррупционными схемами украинских чиновников, в том числе с использованием денег иностранных налогоплательщиков.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Речь идет о том, что наши стратегические партнеры очень заинтересовались схемами возможных финансовых злоупотреблений на момент получения Украиной и распределения иностранной военно-технической помощи", — сказал Снегирев.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

То есть, пояснил он, на Западе всех "немного" утомило наличие "батальона Монако" на фоне всеобщего обнищания украинского населения и войны.

"Я так понимаю, что наглость заключалась в том, что кое-кто во власти решил, что можно воровать безнаказанно", — отметил Снегирев.

Для меня есть большие опасения, добавил он, что все эти процессы были инициированы нашими западными партнерами. И последние события в Конгрессе Соединенных Штатов, когда американские конгрессмены четко заявили, что будет жесткий контроль над финансовой помощью для Украины и были катализатором этих событий.

"То есть, — подчеркнул Снегирев, — нам наглядно дали понять, что без расследования коррупционной составляющей и соответствующего отстранения определенных лиц в том числе регионального уровня могут возникнуть проблемные вопросы. Это — своего рода попытки Запада навести порядок в нашей полностью коррумпированной системе".

Какой скандал произошел в оборонном ведомстве Украины

По информации украинских СМИ, в Министерстве обороны закупают продукты для украинской армии дороже трех раз. В частности, яйца стоят 17 грн.

В свою очередь в Минобороны Украины заявили, что сведения о содержании закупок услуг питания для военнослужащих, получивших распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение.

В то же время, глава оборонного ведомства Алексей Резников отреагировал на скандал и привел шесть причин, которыми объяснил, "несправедливые" цены.

Фото: УНИАН

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