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Стартовали переговоры Украины с США по гарантиям безопасности

3 августа 2023 23:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стартовали переговоры Украины с США по гарантиям безопасности
Чиновники в Офисе Президента во главе с Андреем Ермаком. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 3 августа, Украина начала проведение переговоров с США о двустороннем соглашении, в котором предоставляются гарантии безопасности. Такой шаг предусмотрен Совместной Декларацией о поддержке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Отмечается, что главой украинской делегации стал глава ОП Андрей Ермак.

Поддержка Штатов

"Символично, что именно Соединенные Штаты Америки — наш крупнейший стратегический партнер — стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс. Таким образом, мы создаем успешную модель и для других партнеров", — заверил руководитель ОП.

Путь в ЕС и НАТО

В ведомстве отмечают, что благодаря таким гарантиям безопасности прогресс Украины к будущему членству в НАТО и Евросоюзе станет значительно больше.

"Эти гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности", — добавили в сообщении.

Напомним, в сентябре в Нью-Йорке состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН. Его может посетить президент Украины Владимир Зеленский, чтобы представить свою Формулу мира.

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