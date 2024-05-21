Вступ України в ЄС, хто проти

Урсула фон дер Ляєн, Володимир Зеленський та Шарль Мішель. Фото: РБК-Україна

Європейські політики заявляють, що офіційно розпочати процедуру вступу України до Європейського Союзу необхідно уже в червні. Проти цього рішення виступає Угорщина, але лідери країн Європи намагатимуться переконати її у зворотному.

Про це повідомляє видання Рolitico із посиланням на європейських високопосадовців у вівторок, 21 травня.

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"Офіційні особи Брюсселя наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу вже наступного місяця, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням", — пише видання.

Проте очікувано, що такі рішення не влаштовують Угорщину, яка регулярно виступає проти євроінтеграції України.

"За лаштунками дипломати з ЄС і з Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати уряд Угорщини дати згоду на початок переговорів про вступ України. П'ять дипломатів на умовах анонімності заявили, що мета полягає в тому, щоб розпочати офіційні переговори вже 25 червня", — повідомляє Рolitico.

Офіційні особи з Європи заявляють, що початок переговорів щодо членства в ЄС допоможе Україні, яка потерпає від російської агресії, зміцнити моральний дух.

Ще наприкінці 2023 року європейські політики повідомили Президенту України Володимиру Зеленському, що вони хочуть, аби Україна та Молдова приєднались до ЄС. Але процедура євроінтеграції була пригальмована через спротив Угорщини.

За словами дипломатів, і Брюссель, і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, щоб вирішити проблеми щодо угорських меншин в Україні.

Нагадаємо, у квітні пройшли переговори між керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Угорщини Петром Сіярто. За словами політиків, зустріч була корисною і вдалось досягнути позитивної динаміки діалогу.

Раніше, 11 травня, у Європарламенті посли Європейського Союзу погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки". Її планують укласти до кінця червня 2024 року.