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Стало известно, когда с Украиной начнут переговоры о членстве в ЕС и какая страна против

21 мая 2024 11:34
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Вступление Украины в ЕС, кто против
Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и Шарль Мишель. Фото: РБК-Украина
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Европейские политики заявляют, что официально начать процедуру вступления Украины в Европейский Союз необходимо уже в июне. Против этого решения выступает Венгрия, но лидеры стран Европы постараются убедить ее в обратном.

Об этом сообщает издание Рolitico со ссылкой на европейских чиновников во вторник, 21 мая.

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"Официальные лица Брюсселя настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз уже в следующем месяце, сообщают источники, знакомые с этим вопросом", — пишет издание.

Однако ожидаемо, что такие решения не устраивают Венгрию, регулярно выступающую против евроинтеграции Украины.

"За кулисами дипломаты из ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы убедить правительство Венгрии дать согласие на начало переговоров о вступлении Украины. Пять дипломатов на условиях анонимности заявили, что цель состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня", — сообщает Рolitico.

Официальные лица из Европы заявляют, что начало переговоров по членству в ЕС поможет Украине, страдающей от российской агрессии, укрепить моральный дух.

Еще в конце 2023 года европейские политики сообщили Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что они хотят, чтобы Украина и Молдова присоединились к ЕС. Но процедура евроинтеграции была приторможена из-за сопротивления Венгрии.

По словам дипломатов, и Брюссель, и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств в Украине.

Напомним, в апреле прошли переговоры между руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петром Сиярто. По словам политиков, встреча была полезная и удалось достичь положительной динамики диалога.

Ранее, 11 мая, в Европарламенте послы Европейского Союза согласовали проект двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности". Ее планируют заключить до конца июня 2024 года.

Европейский союз
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Венгрия
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