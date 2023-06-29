Стало відомо, коли можуть початися переговори щодо членства України в ЄС

Роберта Мецола. Фото: Claudio Bresciani

У Європейському парламенті хочуть, щоб ЄС почав серйозно обговорювати заявку України на членство в Європейському Союзі вже в середині грудня 2023 року. Рішення щодо початку наступного етапу переговорів має прийняти Європейська рада, яка збереться 14-15 грудня.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола, пише Politico.

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Коли розпочнуться переговори

"Ми повинні виконати свої обіцянки щодо відкриття переговорів. Зусилля України щодо реформ були надзвичайними, навіть і особливо під час війни. Якщо критерії реформи були достатньо виконані, ми маємо відреагувати", — запевнила вона.

Зазначається, що Роберта Мецола оптимістично налаштована щодо цього питання і сподівається, що перемовини можуть початися вже цього року.

Вагома підтримка від президентки Європарламенту

"Мецола була однією із найвідвертіших діячів ЄС, які підтримують прагнення України стати 28-м членом блоку, вона двічі відвідала країну з початку повномасштабного вторгнення та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, який у четвер звернувся до лідерів ЄС по відеозв’язку. Вона місяцями наполягала на тому, щоб переговори про вступ України почалися цього року, але ще не запропонувала конкретний момент для цього", — додали у виданні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні зазначив, що "Україна впливає на силу Європи". За його словами, цього року настав час для того, аби розпочати переговори про членство України в Європейському Союзі.