Стало известно, когда могут начаться переговоры по членству Украины в ЕС.

Роберта Мецолла. Фото: Claudio Bresciani

В Европейском парламенте хотят, чтобы ЕС начал серьезно обсуждать заявку Украины на членство в Европейском Союзе уже в середине декабря 2023 года. Решение о начале следующего этапа переговоров должен принять Европейский совет, который соберется 14-15 декабря.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецолла, пишет Politico.

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Когда начнутся переговоры

"Мы должны выполнить свои обещания по открытию переговоров. Усилия Украины по реформам были чрезвычайными, даже особенно во время войны. Если критерии реформы были достаточно выполнены, мы должны отреагировать", — заверила она.

Отмечается, что Роберта Мецола оптимистично настроена на этот вопрос и надеется, что переговоры могут начаться уже в этом году.

Весомая поддержка от президентки Европарламента

"Мецола была одним из самых откровенных деятелей ЕС, поддерживающих стремление Украины стать 28-м членом блока, она дважды посетила страну с начала полномасштабного вторжения и встретилась с президентом Владимиром Зеленским, который в четверг обратился к лидерам ЕС по видеосвязи. Она месяцами настаивала на том, чтобы переговоры о вступлении Украины начались в этом году, но еще не предложила конкретный момент для этого", — добавили в издании.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении отметил, что "Украина влияет на силу Европы". По его словам, в этом году пришло время для того, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.