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Стало известно, когда могут начаться переговоры по членству Украины в ЕС.

29 июня 2023 23:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, когда могут начаться переговоры по членству Украины в ЕС
Роберта Мецолла. Фото: Claudio Bresciani
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Европейском парламенте хотят, чтобы ЕС начал серьезно обсуждать заявку Украины на членство в Европейском Союзе уже в середине декабря 2023 года. Решение о начале следующего этапа переговоров должен принять Европейский совет, который соберется 14-15 декабря.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецолла, пишет Politico.

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"Мы должны выполнить свои обещания по открытию переговоров. Усилия Украины по реформам были чрезвычайными, даже особенно во время войны. Если критерии реформы были достаточно выполнены, мы должны отреагировать", — заверила она.

Отмечается, что Роберта Мецола оптимистично настроена на этот вопрос и надеется, что переговоры могут начаться уже в этом году.

Весомая поддержка от президентки Европарламента

"Мецола была одним из самых откровенных деятелей ЕС, поддерживающих стремление Украины стать 28-м членом блока, она дважды посетила страну с начала полномасштабного вторжения и встретилась с президентом Владимиром Зеленским, который в четверг обратился к лидерам ЕС по видеосвязи. Она месяцами настаивала на том, чтобы переговоры о вступлении Украины начались в этом году, но еще не предложила конкретный момент для этого", — добавили в издании.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении отметил, что "Украина влияет на силу Европы". По его словам, в этом году пришло время для того, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.

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