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Стали известны последние детали предполагаемого решения НАТО по Украине

11 июля 2023 12:03
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Саммит НАТО в Вильнюсе: дипломат рассказал последние новости по Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе. Фото: NATO
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Лидеры стран НАТО до сих пор не одобрили окончательного решения о политическом приглашении Украины в состав Альянса, что является приоритетным для Украины. В Вильнюсе до сих пор продолжаются многочисленные консультации и переговоры. Основными странами, пока говорят о неготовности Украины к вступлению НАТО в разгар войны, являются США и Германия.

Об этом Новини.LIVE стало известно из собственных дипломатических источников.

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"Окончательное решение, на котором настаивает Украина — политическое приглашение в НАТО — еще не принято. США и Германия считают, что мы к этому пока не готовы, потому что идет война с Россией. И сейчас стоит сконцентрироваться на максимальной помощи, чтобы Украина эту войну выиграла. А дальше будет видно. Однако Киев не сдается и максимально давит на партнеров. Посмотрим, ждать не долго", уточнил украинский дипломат.

Саммит НАТО
Саммит НАТО в Вильнюсе, 11 июля 2023 года. Фото: НАТО

Также по его словам, сейчас продолжаются консультации по точным гарантиям безопасности, которые Украине должны предоставить ведущие члены НАТО на переходный период, пока Украина не станет членом Альянса. Эти переговоры продолжаются между США, Великобританией, Францией и Германией.

По сообщениям западной прессы, США готовы предоставить Украине такие же гарантии безопасности, как у Израиля. Они включают разные виды военной помощи, чтобы страна "могла как защищать себя, так и сдерживать предстоящую агрессию".

На подходе к прессе генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил в положительной формулировке членства Украины в коммюнике саммита. Оно будет принято уже через несколько часов.

"Вы увидите точную формулировку через несколько часов, поскольку мы сейчас финализуем наше коммюнике. Лидеры стран как раз сейчас над ним работают", — сказал Столтенберг.

Напомним, 11 июля в Вильнюсе начался важный для Украины саммит НАТО. Он продлится до среды 12 июля. Украина настаивает на политическом приглашении в состав Альянса уже сейчас, а уже после окончания войны с Россией согласовать все остальные моменты.

Также официальный Киев рассчитывает на скорейшее вступление по примеру Финляндии и Швеции и уже добился отмены Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

Свое участие в саммите НАТО 12 июля подтвердил президент Владимир Зеленский.

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