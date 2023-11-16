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Стала відома дата наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"

16 листопада 2023 17:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Стала відома дата наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"
Представники країн під час зустрічі у форматі "Рамштайн". Фото: nrcu.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться вже 22 листопада. Це буде вже 17 зустріч. Учасники обговорять подальшу допомогу Україні у її боротьбі проти російських загарбників.

Про це повідомило Міноборони Норвегії.

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Майбутня зустріч у форматі "Рамштайн"

На зустрічі політики планують обговорити подальшу військову підтримку України у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Очільник Пентагону Ллойд Остін запросив міністрів оборони і керівників оборонних відомств із близько 50 країн.

Проте у Міноборони зазначили, що міністр Арільд Грам братиме участь на зустрічі в онлайн-форматі. Він перебуватиме у Стокгольмі (Швеція) на зустрічі у форматі країн "Північної групи".

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров та голова Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн".  Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.

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