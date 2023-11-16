Стала відома дата наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"

Представники країн під час зустрічі у форматі "Рамштайн". Фото: nrcu.gov.ua

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться вже 22 листопада. Це буде вже 17 зустріч. Учасники обговорять подальшу допомогу Україні у її боротьбі проти російських загарбників.

Про це повідомило Міноборони Норвегії.

Читайте також:

Майбутня зустріч у форматі "Рамштайн"

На зустрічі політики планують обговорити подальшу військову підтримку України у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Очільник Пентагону Ллойд Остін запросив міністрів оборони і керівників оборонних відомств із близько 50 країн.

Проте у Міноборони зазначили, що міністр Арільд Грам братиме участь на зустрічі в онлайн-форматі. Він перебуватиме у Стокгольмі (Швеція) на зустрічі у форматі країн "Північної групи".

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров та голова Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн". Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.