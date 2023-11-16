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Стала известна дата следующей встречи в формате "Рамштайн"

16 ноября 2023 17:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Стала известна дата следующей встречи в формате "Рамштайн"
Представители стран на встрече в формате "Рамштайн". Фото: nrcu.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Следующая встреча в формате Рамштайн состоится уже 22 ноября. Это будет уже 17 встреча. Участники обсудят дальнейшую помощь Украине в ее борьбе против российских захватчиков.

Об этом сообщило Минобороны Норвегии.

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Предстоящая встреча в формате "Рамштайн"

На встрече политики планируют обсудить дальнейшую военную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Глава Пентагона Ллойд Остин пригласил министров обороны и руководителей оборонных ведомств из около 50 стран.

Однако в Минобороны отметили, что министр Арильд Грам примет участие на встрече в онлайн-формате. Он будет в Стокгольме (Швеция), на встрече в формате стран "Северной группы".

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн". Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт.

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