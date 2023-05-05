США сделали все возможное для контрнаступления ВСУ, но останавливаться не планируют, — Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото: Reuters/Leah Millis

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине всю возможную поддержку для подготовки контрнаступления. Но на этом этапе помощь США не кончается, эта поддержка будет постоянной.

Об этом на брифинге заявил советник президента США Джон Кирби.

Читайте также:

США сделали все, что могли…

Джон Кирби прокомментировал подготовку Украины к предстоящему контрнаступлению.

Он напомнил, что Силы обороны Украины получили 98% вооружений, необходимых для наступления, в частности, бронетехнику, артиллерию, системы противовоздушной обороны, боеприпасы.

Советник президента США напомнил, что был использован принцип подготовки украинских военных на той же технике, которую затем отправляют на фронт.

…но останавливаться не планируют

Джон Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены останавливаться в своей поддержке украинской армии.

"Вы увидите постоянную поддержку со стороны США в будущем. Но относительно фактического проведения любого весеннего контрнаступления, это будет зависеть от президента Зеленского", — подчеркнул советник президента Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что в конце апреля главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи также говорил о 98% необходимого для контрнаступления оружия, которое получила Украина.