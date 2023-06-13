США обеспокоены размещением китайской шпионской базы в Кубе

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Фото: Reuters

США выразили обеспокоенность Кубе из-за размещения там китайской шпионской базы. Однако это не повлияет на запланированный визит Блинкена в Китай в конце этой недели.

Об этом сообщает официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

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По словам представителя, отношения США и Китая сейчас напряжены, но Байден готов к открытому диалогу.

"Мы понимаем, что двусторонние отношения с Китаем сейчас напряжены, и ничего не изменилось в том, что президент хочет сохранить открытыми линии связи с КНР", — говорит Кирби.

Предыстория

На прошлой неделе официальные лица США заявили о том, что Китай проводит шпионскую деятельность на Кубе. В ответ Пекин отрицал эту информацию.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, своими усилиями на Кубе Китай хотел распространить свое влияние за границей. Однако приход Байдена к власти в январе 2021 года "замедлил эти усилия".

Напомним, ранее мы писали, что в США заявили о разоблачении российского шпиона. Известно, что мужчина по имени Виктор Мюллер Феррейра приехал в Вашингтон как бразильский студент.