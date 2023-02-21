Новые санкции США коснутся 200 физических и юридических лиц из россии, — WSJ

США введут санкции против 200 физических и юридических лиц из россии, — WSJ
На этой неделе Соединенные Штаты Америки введут новые санкции против путинского режима. На этот раз в список попадут еще около 200 российских чиновников.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
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Новые санкции США
По информации источников WSJ, в новый санкционный список США попадут 200 российских юридических и физических лиц. Среди них — губернаторы и члены семей российских чиновников.
Издание также сообщает, что ограничительные меры будут введены против компаний военно-промышленного комплекса, предприятий, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических фирм, а также сетей, привлеченных для обхода санкций.
Ожидается, что Министерство финансов США представит этот список уже на этой неделе.
Как известно, накануне президент США Джо Байден анонсировал новые санкции против россии к годовщине вторжения в Украину.
Напомним, накануне совет ЕС решил продлить санкции против россии, введенные после признания "независимости" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ограничение продлено до 24 февраля 2024 года.
По прогнозам экспертов KSE Institute, из-за международных санкций в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0%.