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США вплинули на плани Ізраїлю щодо вторгнення в Газу, — Bloomberg

20 жовтня 2023 14:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
США вплинули на плани Ізраїлю щодо вторгнення в Газу, — Bloomberg
Ізраїльські військові. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сполучені Штати Америки вплинули на плани Ізраїлю щодо наземної операції в Секторі Гази. Зокрема, їх мета полягає у зменшенні жертв серед цивільного населення та стосується планів уряду після завершення вторгнення. 

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Вплив США на Ізраїль

"За словами ізраїльських чиновників і людей, близьких до уряду, вплив США вже визначає спосіб проведення наступу — зокрема, як обмежити жертви серед 2 мільйонів цивільних, які живуть в Газі — і плани уряду щодо того, що буде після його завершення", — йдеться у повідомленні. 

Також, за словами деяких високопоставлених чиновників Ізраїлю, роль та вплив США у війні проти ХАМАС "є глибшими та інтенсивнішими, ніж будь-які дії Вашингтона в минулому". 

У виданні наголошують, що Ізраїль оголосив про наземне вторгнення до Гази ще майже тиждень тому. Водночас, через декілька днів ізраїльські військові припускали, що наземний наступ "може бути чимось іншим", ніж будь-хто думає.  За їхніми словами, операція може розпочатися пізніше, тривати довше та розгортатись у несподіваний спосіб.

Побоювання США

Водночас, США стурбовані тим, що через вторгнення Ізраїлю до ХАМАС може долучитись "Хезболла", яку підтримує Іран. Це, своєю чергою, може відкрити другий фронт та спровокувати ширший конфлікт. 

"Президент Байден зосереджений на тому, щоб зменшити ймовірність поширення цієї війни на інший фронт. Це його головна мета", — сказав міністр закордонних справ Ізраїлю. 

Нагадаємо, що раніше голова Міноборони Ізраїлю Йоав Галант розповів, коли ЦАХАЛ розпочне операцію з зачистки сектору Гази від ХАМАС.

Вже 19 жовтня, за інформацією ЗМІ, стало відомо, що ізраїльський уряд вирішив дозволити своїм військовим розпочати наземну операцію на території сектору Гази. Операція отримала назву "Залізний меч".

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