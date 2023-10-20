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США повлияли на планы Израиля по вторжению в Газу, — Bloomberg

20 октября 2023 14:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
США повлияли на планы Израиля по вторжению в Газу, — Bloomberg
Израильские военные. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Соединенные Штаты Америки повлияли на планы Израиля по наземной операции в секторе Газа. В частности, их цель состоит в уменьшении жертв среди гражданского населения и касается планов правительства после завершения вторжения.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Влияние США на Израиль

"По словам израильских чиновников и людей, близких к правительству, влияние США уже определяет способ проведения наступления — в частности, как ограничить жертвы среди 2 миллионов гражданских, живущих в Газе — и планы правительства по поводу того, что будет после его завершения", — говорится в сообщении.

Также, по словам некоторых высокопоставленных чиновников Израиля, роль и влияние США в войне против ХАМАС "глубже и интенсивнее, чем любые действия Вашингтона в прошлом".

В издании отмечают, что Израиль объявил о наземном вторжении в Газу еще почти неделю назад. В то же время, через несколько дней израильские военные предполагали, что наземное наступление "может быть чем-то другим", чем кто-либо думает. По их словам, операция может начаться позже, длиться дольше и разворачиваться неожиданно.

Опасения США

В то же время США обеспокоены тем, что из-за вторжения Израиля в ХАМАС может присоединиться "Хезболла", которую поддерживает Иран. Это, в свою очередь, может открыть второй фронт и спровоцировать более широкий конфликт.

"Президент Байден сосредоточен на том, чтобы снизить вероятность распространения этой войны на другой фронт. Это его главная цель", — сказал министр иностранных дел Израиля.

Напомним, что ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант рассказал, когда ЦАХАЛ начнет операцию по зачистке сектора Газа от ХАМАС.

Уже 19 октября, по информации СМИ, стало известно, что израильское правительство решило разрешить своим военным начать наземную операцию на территории сектора Газа. Операция получила название "Железный меч".

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