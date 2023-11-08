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США потратили почти все средства предусмотренных на помощь Украине, — Джон Кирби

8 ноября 2023 23:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
США потратили почти все средства предусмотренных на помощь Украине, — Джон Кирби
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: AP Photo/Susan Walsh
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Соединенные Штаты Америки использовали почти все выделенные ресурсы для поддержки Украины в связи с ее войной. Около 96% американской финансовой помощи уже расходованы. 

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби.

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Кирби отметил, что в наличии остается лишь 4% от общей суммы, предназначенной для дополнительной поддержки Украины. 

К тому же, представитель администрации Белого дома указал, что из общего бюджета на обеспечение безопасности, 90% средств уже израсходованы. Сейчас у Пентагона остается примерно 1,1 миллиарда долларов для финансирования этих целей.

"Американские средства для Украины исчерпаны на 96%", — сказал он.

В дополнение, он выразил уверенность в том, что Украина способна освободить и вернуть свои территории, хоть и признал, что процесс этот происходит неспешно.

Напомним, что американские сенаторы-демократы заблокировали попытки республиканцев незамедлительно пропустить законопроект, который бы одобрил экстренную поддержку для Израиля, исключая при этом финансовую помощь для Украины. Лидеры демократов в Сенате подчеркнули необходимость поддержки как Украины, так и Израиля.

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