США та Ізраїль розглядають можливість введення в Сектор Гази "багатонаціональних сил"

Держсекретар США Ентоні Блінкен та прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Фото: Reuters

США та Ізраїль активно обговорюють майбутнє Сектора Гази. Є ймовірність, що туди можуть ввести іноземні війська, якщо ЦАХАЛ вдасться витіснити ХАМАС.

Про це повідомляє Bloomberg.

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США та Ізраїль розглядають усі можливі варіанти щодо майбутнього Сектора Гази. Один із них — це контроль над регіоном за підтримки військових США, Британії, Німеччини та Франції.

Другий варіант — це миротворчі сили за зразком багатонаціональних груп спостерігачів, які діють на Синайському півострові, а третій – передача Гази під тимчасовий нагляд ООН.

Як відомо, усі дискусії щодо цього перебувають лише на початкові стадії. Водночас в агентстві зазначають, що усі названі варіанти становлять політичну небезпеку для президента США Джо Байдена та інших країн. Білий дім вважає, що піддавати небезпеці навіть невеликий контингент американських військ може виявитися політично ризикованим.

Нагадаємо, що бойовики палестинської терористичної організації ХАМАС заявили, що готові відпустити деяких іноземних заручників, яких тримають у Секторі Гази. Їх можуть звільнити через кілька днів.