США и Израиль рассматривает возможность введения в Сектор Газа "многонациональных сил"

Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

США и Израиль активно обсуждают будущее Сектора Газа. Есть вероятность, что туда могут ввести иностранные войска, если ЦАХАЛ удастся вытеснить ХАМАС.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Будущее Сектора Газы: планирующие США и Израиль

США и Израиль рассматривают все возможные варианты будущего сектора Газа. Один из них – это контроль над регионом при поддержке военных США, Британии, Германии и Франции.

Второй вариант – это миротворческие силы по образцу многонациональных групп наблюдателей, действующих на Синайском полуострове, а третий – передача Газа под временный надзор ООН.

Как известно, все дискуссии по этому поводу находятся только на начальных стадиях. В агентстве отмечают, что все названные варианты представляют политическую опасность для президента США Джо Байдена и других стран.

Напомним, что боевики палестинской террористической организации ХАМАС заявили, что готовы отпустить некоторых иностранных заложников, держащихся в Секторе Газа. Их могут уволить через несколько дней.