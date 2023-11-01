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США и Израиль рассматривает возможность введения в Сектор Газа "многонациональных сил"

1 ноября 2023 10:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
США и Израиль рассматривает возможность введения в Сектор Газа "многонациональных сил"
Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

США и Израиль активно обсуждают будущее Сектора Газа. Есть вероятность, что туда могут ввести иностранные войска, если ЦАХАЛ удастся вытеснить ХАМАС.

Об этом сообщает Bloomberg.

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США и Израиль рассматривают все возможные варианты будущего сектора Газа. Один из них – это контроль над регионом при поддержке военных США, Британии, Германии и Франции.

Второй вариант – это миротворческие силы по образцу многонациональных групп наблюдателей, действующих на Синайском полуострове, а третий – передача Газа под временный надзор ООН.

Как известно, все дискуссии по этому поводу находятся только на начальных стадиях. В агентстве отмечают, что все названные варианты представляют политическую опасность для президента США Джо Байдена и других стран.

Напомним, что боевики палестинской террористической организации ХАМАС заявили, что готовы отпустить некоторых иностранных заложников, держащихся в Секторе Газа. Их могут уволить через несколько дней.

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