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США схвалили Тайваню військову допомогу на 80 млн доларів, — Reuters

31 серпня 2023 10:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
США схвалили Тайваню військову допомогу на 80 млн доларів, — Reuters
Президент США Джо Байден. Фото: White House
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила військову допомогу Тайваню в рамках програми іноземного військового фінансування (FMF), яка зазвичай використовується для суверенних держав. На підтримку планується виділити до 80 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що Держдепартамент США планує виділити до 80 мільйонів доларів коштів FMF на підтримку Тайваню. 

"FMF буде використовуватися для зміцнення можливостей самооборони Тайваню за допомогою спільної та комбінованої оборонної спроможності та підвищення обізнаності про морську область і можливостей безпеки на морі", — йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони Тайваню висловило подяку, але заявило, що не коментує деталі допомоги, зазначивши, що Сполучені Штати вже допомагають посилити бойові можливості острова відповідно до існуючої політики та законів.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що Китай знову посилює свою військову присутність у Тайванській протоці. Тайвань попереджає про загрозу різкої ескалації та закликає Піднебесну не порушувати стабільність у регіоні. 

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