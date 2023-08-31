США одобрили Тайваню военную помощь на 80 млн долларов, — Reuters

Президент США Джо Байден. Фото: White House

Администрация президента США Джо Байдена одобрила военную помощь Тайваню в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF), обычно используемой для суверенных государств. В поддержку планируется выделить до 80 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

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Госдепартамент США планирует выделить до 80 миллионов долларов средств FMF на поддержку Тайваня.

"FMF будет использоваться для укрепления возможностей самообороны Тайваня посредством общей и комбинированной оборонной способности и повышения осведомленности о морской области и возможностях безопасности на море", — говорится в сообщении.

Министерство обороны Тайваня выразило благодарность, но заявило, что не комментирует детали помощи, отметив, что Соединенные Штаты уже помогают усилить боевые возможности острова в соответствии с существующей политикой и законами.

Напомним, 29 августа сообщалось, что Китай снова усиливает свое военное присутствие в Тайваньском проливе. Тайвань предупреждает об угрозе резкой эскалации и призывает Поднебесную не нарушать стабильность в регионе.