США одобрили Тайваню военную помощь на 80 млн долларов, — Reuters
Администрация президента США Джо Байдена одобрила военную помощь Тайваню в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF), обычно используемой для суверенных государств. В поддержку планируется выделить до 80 миллионов долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Помощь Тайваню от США
Госдепартамент США планирует выделить до 80 миллионов долларов средств FMF на поддержку Тайваня.
"FMF будет использоваться для укрепления возможностей самообороны Тайваня посредством общей и комбинированной оборонной способности и повышения осведомленности о морской области и возможностях безопасности на море", — говорится в сообщении.
Министерство обороны Тайваня выразило благодарность, но заявило, что не комментирует детали помощи, отметив, что Соединенные Штаты уже помогают усилить боевые возможности острова в соответствии с существующей политикой и законами.
Напомним, 29 августа сообщалось, что Китай снова усиливает свое военное присутствие в Тайваньском проливе. Тайвань предупреждает об угрозе резкой эскалации и призывает Поднебесную не нарушать стабильность в регионе.