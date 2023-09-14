США розширили санкції проти РФ: хто увійшов до списку

Санкції проти РФ. Фото: depositphotos

Влада США оголосила про ухвалення нового комплексу санкцій щодо Росії. До списку під санкційні обмеження потрапили 24 особи та багато компаній, які мають зв'язки з адміністрацією Володимира Путіна.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

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Санкції проти РФ

Повідомляється, що обмежувальні заходи торкнулися, зокрема, заводів з ремонту бронетехніки, а також таких відомих російських підприємств як Росавтодор, виробник ульянівського боєприпасів, АвтоВАЗ, компанія Москвич, Трансмашхолдинг і Сатурн. Крім цього, до списку санкцій були включені компанії з Туреччини, Бельгії, Словенії та ОАЕ, а також два танкери під панамським прапором.

Серед фізичних осіб виділяються троє бізнесменів зі списку Forbes: Алтушкін, Махмудов та Бокарєв.

Понад 150 закордонних компаній та окремих осіб зіткнулися із санкціями за надання Росії технологій із США. Серед них виділяються фінські підприємства Siberica та Luminor, а також їхні топменеджери, які мають громадянство Франції та Естонії.

На думку США, ці компанії надавали Росії такі технологічні компоненти, як камери для дронів, спеціалізовані оптичні елементи, літієві акумулятори та інші електронні пристрої.

Нагадаємо, що Росія здійснює більше ракет, ніж до початку війни. Їй вдалося подолати санкції та експортний контроль, запроваджений Заходом.

Також їм повідомляли, що Європейський Союз, ймовірно, не продовжуватиме санкції проти трьох російських бізнесменів. При цьому спочатку санкції було введено через війну Росії проти України.