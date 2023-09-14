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США расширили санкции против РФ: кто вошел в список

14 сентября 2023 18:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
США расширили санкции против РФ: кто вошел в список
Санкции против РФ. Фото: depositphotos
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Власти США объявили о принятии нового комплекса санкций в отношении России. В список под санкционные ограничения попали 24 человека и многие компании, которые имеют связи с администрацией Владимира Путина.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

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Сообщается, что ограничительные меры коснулись, в том числе, заводов по ремонту бронетехники, а также таких известных российских предприятий как Росавтодор, ульяновский производитель боеприпасов, АвтоВАЗ, компания Москвич, Трансмашхолдинг и Сатурн. Помимо этого, в санкционный список были включены компании из Турции, Бельгии, Словении и ОАЭ, а также два танкера под панамским флагом. 

Среди физических лиц выделяются трое бизнесменов из списка Forbes: Алтушкин, Махмудов и Бокарев.

Более 150 зарубежных компаний и отдельных лиц столкнулись с санкциями за предоставление России технологий из США. Среди них выделяются финские предприятия Siberica и Luminor, а также их топ-менеджеры, имеющие гражданство Франции и Эстонии. 

По мнению США, эти компании предоставляли России такие технологические компоненты как камеры для дронов, специализированные оптические элементы, литиевые аккумуляторы и другие электронные устройства.

Напомним, что Россия производит больше ракет, чем до начала войны. Ей удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенный Западом.

Также ым сообщали, что Европейский союз, вероятно, не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов. При этом первоначально санкции были введены из-за войны России против Украины.

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