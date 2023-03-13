США ужесточают экономические ограничения для рф и ее олигархов

Санкции против рф

Американские власти продолжают борьбу с россией и ее олигархами, введя новые экономические ограничения. Они сосредоточены на законной ликвидации собственности российских миллиардеров, расширении финансовых санкций для тех, кто способствует уклонению от них, и закрытии лазеек, позволяющих использовать подставные компании для обхода финансовой системы США.

Об этом пишет АР.

Санкции

В сообщении указывается, что особое внимание уделяется выявлению тех, кто помогает россиянам уклоняться от санкций и нарушать экспортный контроль.

Оперативная группа KleptoCapture, возглавляемая Эндрю Адамсом, работает над обеспечением соблюдения экономических ограничений в США, наложенных на россию и ее миллиардеров.

В настоящее время во всем мире заблокированы или заморожены активы россиян, находящихся под санкциями, на сумму более 58 миллиардов долларов. Сюда входят яхты и недвижимость, принадлежащие находящимся под санкциями олигархам, включая Виктора Вексельберга.

США начали попытки наказать сообщников и управляющих капиталом олигархов. Федеральный суд Нью-Йорка предъявил обвинение Владимиру Воронченко, который помог сохранить собственность Вексельберга, в деле Вексельберга. Ему также было предъявлено обвинение в заговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США.

Примечательно, что сети незаконных закупок, которые участвуют в обходе санкций, будут продолжать занимать все большую часть усилий американских властей.

"Я думаю, что наложение санкций на посредников может быть весьма эффективным", — сказал Эндрю Адамс, назвав их профессиональными посредниками по уклонению от санкций.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность Канаде за новые санкции в отношении рф. По его словам, запрет на импорт металла из россии лишит агрессора еще одного канала финансирования войны.