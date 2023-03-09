США отримали ордер на арешт російського літака "Роснефти", — ЗМІ

Роснефть

Міністерство юстиції США повідомило про отримання ордера на арешт Boeing 737-7JU, що належить російській нафтовій компанії " Роснефть ", вартість якого перевищує 25 мільйонів доларів. Рішення про вилучення літака було ухвалено Окружним судом США Східного округу Нью-Йорка на підставі порушень експортного контролю та санкцій проти рф.

Про це повідомив голова Офісу Президент Андрій Єрмак із посиланням на Reuters.

Ордер на арешт літака

Західні санкції, введені у зв'язку з вторгненням рф в Україну в лютому 2022 року, призвели до ускладнення фінансових можливостей російських нафтових компаній і ускладнили світову торгівлю. Головний виконавчий директор "Роснефти" Ігор Сєчін, який є давнім союзником президента рф володимира путіна, був також підданий санкціям США.

За даними Мін'юсту, санкції були накладені на літак Boeing, оскільки компанія "Роснефть" порушила експортний контроль, перетворивши свій літак на контрабанду. У період з моменту набуття чинності санкцій літак вилітав і повертався до рф як мінімум сім разів.

Представник міністерства юстиції Ендрю Адамс заявив, що компанія порушила експортний контроль та санкції, і літак став контрабандою. Останній раз літак Boeing був у США у березні 2014 року, і передбачається, що він перебуває в Росії або прямує до неї або з неї, додало міністерство юстиції.

Це не перший випадок, коли США запроваджують санкції проти російських нафтових компаній. У 2014 році США ввели санкції проти "Роснафти" та інших російських компаній, пов'язаних з енергетичним сектором, у відповідь на анексію Криму.

Нагадаємо, що майже повна заборона на імпорт російської нафти до Європейського Союзу болісно вдарила по економіці країни-агресора. Тепер росія втратила джерело, з якого отримувала кошти на фінансування війни в Україні.