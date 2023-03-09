США получили ордер на арест российского самолета "Роснефти", — СМИ

Роснефть

Министерство юстиции США сообщило о получении ордера на арест Boeing 737-7JU, принадлежащего российской нефтяной компании "Роснефть", стоимость которого превышает 25 миллионов долларов. Решение об изъятии самолета было принято Окружным судом США Восточного округа Нью-Йорка на основании нарушений экспортного контроля и санкций против рф.

Об этом сообщил глава Офиса Президент Андрей Ермак со ссылкой на Reuters.

Ордер на арест самолета

Западные санкции, введенные в связи с вторжением рф в Украину в феврале 2022 года, привели к усложнению финансовых возможностей российских нефтяных компаний и затруднили мировую торговлю. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, являющийся давним союзником президента россии владимира путина, был также подвергнут санкциям США.

Согласно данным Минюста, санкции были наложены на самолет Boeing, поскольку компания "Роснефть" нарушила экспортный контроль, превратив свой самолет в контрабанду. В период с момента вступления в силу санкций самолет вылетал и возвращался в рф как минимум семь раз.

Представитель министерства юстиции Эндрю Адамс заявил, что компания нарушила экспортный контроль и санкции, и самолет стал контрабандой. Последний раз самолет Boeing был в США в марте 2014 года, и предполагается, что он находится в рф или направляется в нее или из нее, добавило министерство юстиции.

Это не первый случай, когда США вводят санкции против российских нефтяных компаний. В 2014 году США ввели санкции против "Роснефти" и других российских компаний, связанных с энергетическим сектором, в ответ на аннексию Крыма.

Напомним, что почти полный запрет на импорт российской нефти в Европейский Союз болезненно ударил по экономике страны-агрессора. Теперь россия потеряла источник, из которого получала средства на финансирование войны в Украине.