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США назвали цель передачи Украине списка реформ

26 сентября 2023 12:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
США назвали цель передачи Украине списка реформ
Конгресс США. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

США подтвердили, что предоставили Украине список реформ с целью ускорения процесса интеграции страны в Евросоюз. Этот перечень был передан в ходе многосторонних консультаций на координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

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Цель передачи Украине списка реформ

В сообщении указывается, что данная инициатива направлена на обсуждение и сбор отзывов от украинского правительства и ключевых партнеров по поводу предложенных реформ. Основной акцент сделан на улучшение функционирования антикоррупционных органов, судебной системы, а также наблюдательных советов государственных предприятий.

Посольство США в Украине подчеркнуло, что целью этих усилий является определение приоритетов и координация шагов по реформированию в сотрудничестве с Украиной и другими ключевыми участниками.

 При этом вспоминаются слова президента США Джо Байдена, произнесенные во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, о стремлении помочь Украине не только защитить себя, но и создать благоприятные условия для экономического роста и привлечения инвестиций от американских и европейских компаний.

Напомним, что заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо. Оно содержит список реформ, которые должна провести Украина для продолжения оказания ей военной помощи.

 

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