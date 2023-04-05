США надішлють Україні більше зброї на фоні підготовки до контрнаступу ЗСУ

Українські військові

Українські військові продовжують відбивати ворожі атаки у Бахмуті та його околицях. На фоні майбутнього контрнаступу ЗСУ Вашингтон пообіцяв дати Україні більше зброї, щоб допомогти Києву краще підготуватися до боїв.

Про це пише Reuters.

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Майбутній контрнаступ ЗСУ

Витримавши жорстокий, багатомісячний штурм на сході України, київське військове командування заявило, що контрнаступ не за горами і підкреслило важливість утримання міст, включаючи Бахмут, необхідність достатньої кількості озброєння.

"Питання нашої контратаки активно обговорюється в американських і європейських політичних колах – можливо, до перевищення", – заявив директор видання Defence Express Сергій Згурець.

Він додав, що українським дипломатам доведеться переконати союзників, що одного наступу, який відкине російські війська, буде недостатньо для перемоги.

"Це означатиме навчання наших солдатів у державах-членах НАТО, забезпечення необхідного обладнання та боєприпасів і планування визначення того, коли і де почати контратаку, чи це має бути в кількох місцях одночасно", — сказав Згурець.

Нагадаємо, 4 квітня США оприлюднили ще 2,6 мільярда доларів військової допомоги для України. Очікується, що близько 500 млн доларів буде надано у вигляді боєприпасів та обладнання. Понад 2 млрд доларів виділено на закупівлю боєприпасів, радарів та іншої зброї в більш довгостроковій перспективі.

Окрім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає країни-члени Альянсу виділяти 500 мільйонів євро на рік для надання допомоги Україні. Ця пропозиція включає збільшення внесків до фонду комплексного пакета допомоги Україні, який використовуватиметься для надання короткострокової допомоги, такої як паливо, захисне спорядження та засоби протидії безпілотникам.