США пришлют Украине больше оружия на фоне подготовки к контрнаступлению ВСУ

Украинские военные

Украинские военные продолжают отражать вражеские атаки в Бахмуте и его окрестностях. На фоне предстоящего контрнаступления ВСУ Вашингтон пообещал дать Украине больше оружия, чтобы помочь Киеву лучше подготовиться к боям.

Об этом пишет Reuters.

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Выдержав жестокий многомесячный штурм на востоке Украины, киевское военное командование заявило, что контрнаступление не за горами и подчеркнуло важность содержания городов, включая Бахмут и необходимость достаточного количества вооружения.

"Вопрос нашей контратаки активно обсуждается в американских и европейских политических кругах — возможно, к превышению ", — заявил директор издания Defence Express Сергей Згурец.

Он добавил, что украинским дипломатам придется убедить союзников, что одного наступления, которое отвергнет российские войска, будет недостаточно для победы.

"Это будет означать обучение наших солдат в государствах-членах НАТО, обеспечение необходимого оборудования и боеприпасов и планирование определения того, когда и где начать контратаку, должно ли это быть в нескольких местах одновременно", — сказал Згурец.

Напомним, 4 апреля США обнародовали еще 2,6 миллиарда долларов военной помощи для Украины. Ожидается, что около 500 млн. долларов будет предоставлено в виде боеприпасов и оборудования. Более 2 млрд. долларов выделено на закупку боеприпасов, радаров и другого оружия в более долгосрочной перспективе.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-члены НАТО выделять 500 миллионов евро в год для оказания помощи Украине. Данное предложение включает в себя увеличение вкладов в фонд комплексного пакета помощи Украине, который будет использоваться для оказания краткосрочной помощи, такой как топливо, защитное снаряжение и средства противодействия беспилотникам.