США хоче укласти із Україною безпекову угоду терміном на 10 років

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

США планують укласти з Україною угоду про безпеку терміном на 10 років. Таким чином вони підтримуватимуть українську безпеку й оборону за цілим спектром військових можливостей.

Про це розповів державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Київському політехнічному інституті.

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США співпрацюватиме з Україною на найвищому рівні

"У нашій угоді, розрахованій на 10 років, США підтримуватимуть українську безпеку й оборону за цілим спектром військових можливостей, від ППО до дронів і до розмінування", — зазначив Блінкен.

За його словами, якщо Росія, чи хтось інший, нападе на Україну, то Сполучені Штати співпрацюватимуть з Україною на найвищому рівні у негайному порядку. Ця угода буде спрямована на зміцнення українського ВПК, щоб Україна могла виробляти артилерійські снаряди, засоби ППО та інші критично важливі озброєння. Також США допоможе скоординувати, як Україна може відбити загрозу.

"Усе це гарантуватиме, що в момент, коли виконані всі умови й із цим погоджуються всі союзники, вступ України до НАТО буде швидким і плавним", – сказав держсекретар США.

Крім того, Блінкен додав, що безпекова угода допоможе прискорити зусилля із розбудови українського оборонно-промислового комплексу, а це у свою чергу дозволить Україні менше покладатись на військову допомогу інших держав, а також сприятиме економічному зростанню.

Раніше ми писали про візитом держсекретаря США Ентоні Блінкен. Він планує поспілкується із українськими високопосадовцями та розповісти про американську військову допомогу Україні, яка зможе стабілізувати ситуацію на фронті.

Днями він наголосив на тому, що Збройні сили України зможуть ефективно утримувати лінію фронту на сході країни, зокрема у Харківській області. А США продовжать допомагати українським захисникам.

Раніше він заявляв, що США пишаються тим, що разом з Європою підтримують Україну.