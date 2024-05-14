США хочет заключить с Украиной соглашение о безопасности сроком на 10 лет

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters

США планируют заключить с Украиной соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Таким образом, они будут поддерживать украинскую безопасность и оборону по целому спектру военных возможностей.

Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен , выступая в Киевском политехническом институте.

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США будет сотрудничать с Украиной на самом высоком уровне

"В нашем соглашении, рассчитанном на 10 лет, США будут поддерживать украинскую безопасность и оборону по целому спектру военных возможностей, от ПВО до дронов и до разминирования" , — отметил Блинкен.

По его словам, если Россия, или кто-то другой, нападет на Украину, то Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной на самом высоком уровне в немедленном порядке. Это соглашение будет направлено на укрепление украинского ВПК, чтобы Украина могла производить артиллерийские снаряды, средства ПВО и другие критически важные вооружения. Также США поможет скоординировать, как Украина может отразить угрозу.

"Все это будет гарантировать, что в момент, когда выполнены все условия и с этим согласны все союзники, вступление Украины в НАТО будет быстрым и плавным" , — сказал госсекретарь США.

Кроме того, Блинкен добавил, что соглашение о безопасности поможет ускорить усилия по развитию украинского оборонно-промышленного комплекса, а это в свою очередь позволит Украине меньше полагаться на военную помощь других государств, а также будет способствовать экономическому росту.

Ранее мы писали о визите госсекретаря США Энтони Блинкен. Он планирует пообщаться с украинскими чиновниками и рассказать об американской военной помощи Украине, которая сможет стабилизировать ситуацию на фронте.

На днях он отметил, что Вооруженные силы Украины смогут эффективно удерживать линию фронта на востоке страны, в частности в Харьковской области. А США продолжат помогать украинским защитникам.

Ранее он заявлял, что США гордятся тем, что вместе с Европой поддерживают Украину.