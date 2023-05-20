Сприймати Лукашенка всерйоз може лише дивак, — Подоляк

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: білоруські ЗМІ

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко не має жодного доступу до інсайдерської інформації. Сприймати його і його заяви серйозно можуть лише диваки.

Про це радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк заявив у інтерв’ю "24 каналу".

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Залежність від Росії

За словами Подоляка, усе, що говорить Лукашенко, зокрема, про Україну — це заяви від пропагандистів.

"Він повністю залежний від Росії, як з точки зору від грошей, так і контролю над силовою вертикаллю Білорусі", — наголосив радник Єрмака.

Відсутність інформації

Михайло Подоляк наголосив, що Олександр Лукашенко будує свої заяви і виступи на своєму викривленому сприйнятті світу.

"Він немає доступу до інсайда, до того що відбувається. І взагалі з логічним розумінням у нього є величезні проблеми", — пояснив представник Офісу Президента України.

Серйозно не сприймати

За словами Подоляка, білоруський диктатор нічого не знає про військовій можливості України, зокрема, щодо майбутнього контрнаступу.

"Думаю, що після 15 місяців війни тільки дивакуваті люди можуть серйозно сприймати слова Лукашенка", — упевнений радник голови Офісу Президента.

Нагадаємо, що 18 травня самопроголошений президент Білорусі сказав, що український контрнаступ є дезінформацією. Олександр Лукашенко знову заявив, що Україна і Росія мають сісти за стіл переговорів без будь-яких попередніх вимог Києва.