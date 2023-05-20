Воспринимать Лукашенко всерьез может только чудак, — Подоляк

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: белорусские СМИ

Белорусский диктатор Александр Лукашенко не имеет доступа к инсайдерской информации. Воспринимать его и его заявления всерьез могут только чудаки.

Об этом советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил в интервью "24 каналу".

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Зависимость от России

По словам Подоляка, все, что говорит Лукашенко, в частности об Украине — это заявления от пропагандистов.

"Он полностью зависим от России, как с точки зрения денег, так и контроля над силовой вертикалью Беларуси", — подчеркнул советник Ермака.

Отсутствие информации

Михаил Подоляк подчеркнул, что Александр Лукашенко строит свои заявления и выступления на своем искаженном восприятии мира.

"Он нет доступа к инсайду, к тому, что происходит. И вообще с логическим пониманием у него есть огромные проблемы", — пояснил представитель Офиса Президента Украины.

Серьезно не воспринимать

По словам Подоляка, белорусский диктатор ничего не знает о военной возможности Украины, в частности, о предстоящем контрнаступлении.

"Думаю, что после 15 месяцев войны только странные люди могут серьезно воспринимать слова Лукашенко", — уверен советник главы Офиса Президента.

Напомним, что 18 мая самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что украинское контрнаступление является дезинформацией. Александр Лукашенко снова заявил, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров без каких-либо предварительных требований Киева.