Воспринимать Лукашенко всерьез может только чудак, — Подоляк
Белорусский диктатор Александр Лукашенко не имеет доступа к инсайдерской информации. Воспринимать его и его заявления всерьез могут только чудаки.
Об этом советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил в интервью "24 каналу".
Зависимость от России
По словам Подоляка, все, что говорит Лукашенко, в частности об Украине — это заявления от пропагандистов.
"Он полностью зависим от России, как с точки зрения денег, так и контроля над силовой вертикалью Беларуси", — подчеркнул советник Ермака.
Отсутствие информации
Михаил Подоляк подчеркнул, что Александр Лукашенко строит свои заявления и выступления на своем искаженном восприятии мира.
"Он нет доступа к инсайду, к тому, что происходит. И вообще с логическим пониманием у него есть огромные проблемы", — пояснил представитель Офиса Президента Украины.
Серьезно не воспринимать
По словам Подоляка, белорусский диктатор ничего не знает о военной возможности Украины, в частности, о предстоящем контрнаступлении.
"Думаю, что после 15 месяцев войны только странные люди могут серьезно воспринимать слова Лукашенко", — уверен советник главы Офиса Президента.
Напомним, что 18 мая самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что украинское контрнаступление является дезинформацией. Александр Лукашенко снова заявил, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров без каких-либо предварительных требований Киева.