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Справу "Харківських угод" передали до суду

15 вересня 2023 14:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Справу "Харківських угод" передали до суду
Колишні президент Віктор Янукович та прем’єр-міністр Микола Азаров. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

ДБР завершило спеціальне досудове розслідування стосовно колишніх президента Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколи Азарова за обвинуваченням у держзраді через підписання Харківських угод. Ця "угода" посприяла нарощенню військової присутності РФ в Криму та надалі окупації півострова.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань

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Як встановило ДБР, колишній Президент України Віктор Янукович у 2010 році отримав вказівку від керівництва РФ продовжити термін перебування чорноморського флоту Росії на території Криму та Севастополя. Згідно з базовими Угодами 1997 року між Україною та РФ цей строк закінчувався у 2017 році.

При цьому ще до такої вказівки Україна підтвердила наміри не продовжувати дію цих угод та підготувала Меморандум про виведення з Криму російський флот. РФ проігнорувала офіційне звернення української сторони.

Вже в квітні 2010 року в державній резиденції РФ "Ново-Огарьово" українська делегація на чолі з Прем’єр-міністром України отримала остаточний текст проєкту Угоди про продовження строку перебування ЧФ РФ в Україні.

"Крім порушення Конституції та низки законів, Угода по суті передбачала розміщення нової військової бази на території України та фактично вводила нові правила продовження строку перебування ЧФ РФ в нашій країні. Поспішаючи догодити Росії, Янукович у лічені дні вніс законопроєкт про ратифікацію Угоди як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою, і 27.04.2010 року рішення було ухвалене депутатами", — розповідають у ДБР. 

Нагадаємо, раніше Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України, поданий стосовно колишнього президента Віктора Януковича та наближених до нього осіб. Так, суд стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти експрезидента.

Також повідомлялося, що справу колишнього президента України Віктора Януковича та його сина розглянуть в суді. Їх звинувачують у незаконному заволодінні резиденцією "Межигір'я".

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