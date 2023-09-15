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Дело "Харьковских соглашений" передали в суд

15 сентября 2023 14:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Дело "Харьковских соглашений" передали в суд
Бывший президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

ДБР завершило специальное досудебное расследование в отношении бывших президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова по обвинению в госизмене из-за подписания "Харьковских соглашений". Это "соглашение" способствовало наращиванию военного присутствия РФ в Крыму и в дальнейшем оккупации полуострова.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

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Как установило ДБР, бывший президент Украины Виктор Янукович в 2010 году получил указание от руководства РФ продлить срок пребывания черноморского флота России на территории Крыма и Севастополя. Согласно базовым Соглашениям 1997 года между Украиной и РФ этот срок истекал в 2017 году.

При этом еще до такого указания Украина подтвердила намерения не продлевать эти соглашения и подготовила Меморандум о выводе из Крыма российский флот. Россия проигнорировала официальное обращение украинской стороны.

Уже в апреле 2010 года в государственной резиденции РФ "Ново-Огарево" украинская делегация во главе с премьер-министром Украины получила окончательный текст проекта Соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в Украине.

"Помимо нарушения Конституции и ряда законов, Соглашение по сути предусматривало размещение новой военной базы на территории Украины и фактически вводило новые правила продления срока пребывания ЧФ РФ в нашей стране. Спеша угодить России, Янукович в считанные дни внес законопроект о ратификации Соглашения как безотлагательный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой, и 27.04.2010 года решение было принято депутатами", — рассказывают в ДБР.

Напомним, ранее Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины, поданный в отношении бывшего президента Виктора Януковича и приближенных к нему лиц. Так, суд взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства экс-президента.

Также сообщалось, что дело бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына будет рассмотрено в суде. Их обвиняют в незаконном завладении резиденцией "Межигорье".

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