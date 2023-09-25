Справа Коломойського: присутні виступають із заявою про поруку

Олігарх Ігор Коломойський на засіданні суду. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 25 вересня, проходить чергове засідання у справі Ігоря Коломойського. Присутні почали виступати із заявами про те, що готові взяти підсудного на поруки.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

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Хто готовий взяти Коломойського на поруки

На засіданні суду стало відомо, що Ігоря Коломойського готовий взяти на поруки рабин Дніпропетровської області Шмуель Камінецький. Крім того, із подібними заявами виступили бізнесмен Юрій Діденко та народний депутат дев'ятого скликання Сергій Демченко.

Військовий ЗСУ також виступив на засіданні та сказав, що довіряє Коломойському. За його словами, бізнесмен у 2014 році врятував не лише Запорізьку та Дніпропетровську області, а й усю Україну.

Команда 1+1 готова взяти на поруки Коломойського

Варто уточнити, що раніше Новини.LIVE повідомили, що олігарха Ігоря Коломойського готова взяти на поруки команда телеканалу 1+1 та ексміністр культури Олександр Ткаченко. Таку інформацію підтвердили ведучі 1+1 Алла Мазур та Наталія Мосейчук.

Крім того, на поруки Коломойського готові взяти Ірма Крат, директор 1+1 Ярослав Пахальчук та журналіст ТСН Олександр Загородній.

Загалом не менше 10 людей готові взяти підсудного на поруки.

Нагадаємо, що у понеділок, 25 серпня, розпочався суд у справі олігарха Ігоря Коломойського. На засідання прийшли журналісти телеканалу 1+1 та колишній міністр культури Олександр Ткаченко.